MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

08.08.2022 10:05
MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. İki gemi İtalya'ya 11 bin ton soya, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.

11 TON SOYA, 48 TON MISIR YÜKLÜ İKİ GEMİ

Bu sabah İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni'den, İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk'tan hareket etti.

MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Öte yandan Ukrayna limanlarından dün hareket eden ve İstanbul'a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul'da demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.

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Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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