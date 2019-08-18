Takım Golleri: Lucas Vázquez Vs Celta
1 saat önce
Marcelo topu kutunun dışına çıkaran Karim Benzema'ya geçti ve Madridistas lig açıcısını atmak için düzgün bir şekilde bitiren Lucas Vázquez'i besledi.
Marcelo topu kutunun dışına çıkaran Karim Benzema
'ya geçti ve Madridistas lig açıcısını atmak için düzgün bir şekilde bitiren Lucas Vázquez'i besledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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