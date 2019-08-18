Son Dakika Haberleri: Takım Golleri: Lucas Vázquez Vs Celta
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Takım Golleri: Lucas Vázquez Vs Celta

1 saat önce

Marcelo topu kutunun dışına çıkaran Karim Benzema'ya geçti ve Madridistas lig açıcısını atmak için düzgün bir şekilde bitiren Lucas Vázquez'i besledi.

Marcelo topu kutunun dışına çıkaran Karim Benzema'ya geçti ve Madridistas lig açıcısını atmak için düzgün bir şekilde bitiren Lucas Vázquez'i besledi.
Karim Benzema, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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