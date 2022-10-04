Takla atan kepçenin altında kalan operatör öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Işıklı Mahallesi 'nde meydana geldi. Mahalle yakınlarında bulunan derede Çivril Belediyesi'nin ıslah çalışmalarını yapan operatör Ahmet Yurttaş'ın kullandığı kepçe, zeminin çökmesi sonucu devrilerek takla attı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kepçenin altında kalan Yurttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi tarafından kepçenin altından çıkartılan Yurttaş'ın cenazesi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Işıklı Mahallesi, İtfaiye, Çivril, Güncel, Son Dakika

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