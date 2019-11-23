Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi 'eğitimciye şiddete dur de' sloganıyla Taksim'de bir araya geldi. Yüzlerce öğretmen, şiddet karşısında haklarının yasalarla korunması talebinde bulundu.

Taksim'de toplanan kalabalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi, eğitimciye şiddete dikkat çekti. Yüzlerce öğretmen, 'eğitimciye şiddete dur de' dövizleri ve 'şiddete dur de gelecek kazansın', 'şiddete dur de öğretmene sahip çık', 'öğretmene uzanan eller kırılsın' sloganlarıyla hep bir ağızdan seslerini duyurmaya çalıştı. Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı basın açıklamasında, şiddete çözümün ertelenmemesi çağrısında bulundu.

"2 YILDA 94 ÖĞRETMEN ŞİDDET GÖRDÜ"

Şiddetin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Ali Yalçın, "Karakter eğiticisi, ruh işçisi geleceğin mimarı öğretmenlerimiz ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyorlar. Yusuf Elitaş arkadaşımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Şenay Aybüke Yalçın ömrünün baharında terör kurşunu ile şehit oldu. Meslektaşımız Necmettin Yılmaz teröristler tarafından yolu kesilerek şehit edildi. Eğitim Bir-Sen olarak yaptığımız araştırmada son 2 yılın fotoğrafı bile şiddet olaylarının giderek tırmandığını ve yaşananların ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Eylül 2017'den bugüne kadar eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kaldı. Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58'inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. 3 vakada tutuklama talebi verilerek sanıklar tutuklu yargılanmaktadır. Kamu davalarında sadece 5 olay mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir" dedi.

"520 BİN İMZA İLE BİR ARAYA GELDİK"

Şiddete karşı yasal güvence istediklerinin altını çizen Ali Yalçın, "Bunun için yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bütün eğitim camiası, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler, aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuzu hep birlikte göstermeliyiz. 2018 Mart ayında şiddete karşı etkili, caydırıcılık sağlayacak yasal bir düzenleme yapılması talebiyle Türkiye genelinde eğitim çalışanlarıyla birlikte imza kampanyası başlattık ve 520 bin imza bir araya geldi. Talebimizin özü, eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim-öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi, eğitim kurumlarındaki personele görevi sırasında veya görevi dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması şiddet mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler veya davalarda personelin talebi doğrultusunda bakanlığın hukuki yardımda bulunması kapsamında düzenleme yapılması. Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı bilakis şiddeti beslediğini ifade ettik" diye konuştu.

2023 EĞİTİM VİZYONU ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB ) şiddet karşısında attığı adımları önemli buldukları ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Yaptığımız açıklamalar ve çağrılar neticesinde MEB'in 'şiddete sıfır, öğretmenlere pekiyi' sloganıyla atmış olduğu adımı başlangıç açısından yerinde eğitim çalışanlarına karşı her türlü şiddete tehdide başvuran kişilere yönelik Türk Ceza Kanunu'nda ilgili mevzuatta yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlatmasını önemli buluyoruz. Hükümete, TBMM'ye ve siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunuyorum. Eğitim çalışanlarının sorunları çözüme kavuşturulmadan geleceğe umutla bakmamız mümkün değil. O nedenle 2023 Eğitim Vizyonu lafta da rafta da kalmasın. İcraat için adımlar atılsın ve öğretmen istihdamında atamalar kadrolu yapılsın."