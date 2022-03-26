Talas Belediyesi ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı - Son Dakika
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Talas Belediyesi ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı

26.03.2022 10:19
Talas Belediyesi ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı

Talas Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesi, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Talas Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesi, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle kalabalık cemaatlere ulaşılan teravih namazlarında daha sağlıklı koşullarda ibadet edilmesine imkanı sağlamak için camilerde belediye ekipleri detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yürütülen faaliyetle cami girişlerinde yer alan ayakkabılıklardan pencerelere kadar her yer özenle temizlenirken, bakteri oluşumunu engellemek amacıyla halılar ilaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kovid-19 salgını sonrası özlenen teravih namazlarına bu ramazanda kavuşulacağını belirtti.

Ramazan ayı öncesi özenli şekilde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayına bildiğiniz gibi çok kısa bir süre kaldı. Çok şükür koronavirüs salgınının o sıkıntılı günlerini de geride bıraktık. İnşallah bu ramazan o özlediğimiz teravihlerimizi yeniden yaşayacağız. Tabi teravih demek normalden daha kalabalık bir cemaat demek. Biz de belediye olarak cemaatin daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarımıza hız verdik. Biz tabi koronavirüs sürecinde camilerimizi sürekli dezenfekte ediyorduk, şimdi daha özenli yapmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime huzurlu bir ramazan diliyorum."

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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