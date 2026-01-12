Talas\'ta Kış Çalışmaları Koordinasyonu

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binasında bulunan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koordinasyon merkezindeki ekiplerden bilgi alan Memiş ve Yalçın, araç içi kamera takip sistemi üzerinden mahallelerde yürütülen çalışmaları izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, beş yıldır faaliyette olan merkezin ulaşımın her alanını kontrol ettiğini belirtti.

Ulaşımda sorun olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu merkez yalnızca belediye hizmetlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda genel asayişe de katkı sunacak şekilde hazırda bekliyor. Bugün itibarıyla 30 mahallemizin tamamında kapalı yol ya da sokak bulunmuyor. 22 kırsal mahallemizi de buradaki ekranlardan anlık olarak takip ediyoruz. Allah afet vermesin, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Talas genelindeki ulaşımı kesintisiz sağlamak amacıyla faaliyet gösteren merkezde, 184 personel ve toplam 67 araç görev yapıyor.