Talisca'nın 15. Golü Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getirdi
Talisca'nın 15. Golü Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getirdi

14.01.2026 23:00
Anderson Talisca, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya attığı golle 15. golüne ulaştı. Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda gol sayısını 15'e çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederken, tek gol Talisca'dan geldi. Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftaları ve Avrupa Ligi'nde üst üste skor katkısı yapan Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da gole imza attı.

31 yaşındaki forvet, müsabakanın 82. dakikasında ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 15'e yükseltti. Talisca'nın bugün 2 topu direkten dönerken, son dakikada bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Talisca, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

