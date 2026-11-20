Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı görüntülerin yapay zekâyla oluşturulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan Çolak, görüntülerdeki davranışlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Tanju Çolak 63 yaşında niye böyle bir şey yapacak?" dedi.

"OLMADIĞIM HALDE GÜLMELER, TAVIRLAR YAPMIŞIM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle hukuki süreç başlatan Tanju Çolak, kendisine yönelik yorumlara tepki gösterdi. Görüntülerin yapay zekâyla oluşturulduğunu savunan Çolak, kendisini taklit ederek konuştu.

Çolak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Utanmadan da yazıyorsunuz 'yapay değil'. Niye yapay değil abi? Ben niye böyle, böyle niye sevineyim abi? Evet, seviyorum, Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyorum. Alkışlıyorum yine, hiç sorun değil ama böyle bir şey Tanju Çolak 63 yaşında niye yapacak?"

"ÇOK ÇİRKİN BUNLAR"

Görüntüleri televizyonda gördüğünü anlatan Çolak, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara da tepki gösterdi.

Çolak, "Pazartesi günü akşamüstü yani saat 8.30 gibi televizyonuma gittim, yayınım vardı. Bir baktım ohoo bizle ilgili gülmeler, bir şeyler bir şeyler... Yok orada yaptı, yok Cumhurbaşkanına işte ona selam vermedi o bu filan. Çok çirkin bunlar. Yapay zekâ nerelere kadar gelmiş! Olmadığım halde burada gülmeler, tavırlar yapmışım. Vallahi ben böyle bir şey yapmadım" diye konuştu.

"BUGÜN DE OLSA KONUŞURUM, YARIN DA OLSA KONUŞURUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 14 Eylül'de Samsun'da görüştüğünü doğrulayan Çolak, Cumhurbaşkanı'na duyduğu saygıyı dile getirmekten çekinmediğini belirtti.

Çolak, "14 Eylül'de evet, ben Samsun'daydım. Cumhurbaşkanımızla konuştum mu? Konuştum. Bugün de olsa konuşurum, yarın da olsa konuşurum. Seviyorsam kimseyi ilgilendirmez kardeşim, bu benim sorunum" ifadelerini kullandı.

"YAPAY MI DEĞİL Mİ ONU GÖSTERECEĞİZ"

Görüntülerin gerçek olduğunu savunan bazı internet sitelerinin açıklamalarına da değinen Çolak, iddiasını kanıtlamak için hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Çolak, "Ve bir de şimdi bir internet siteleri var üç dört tane; 'Biz şuraya sorduk yapay değil, buraya sorduk yapay değil.' Hadi bakalım göreceğiz, yapay mı değil mi onu göstereceğiz size" dedi.