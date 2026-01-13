Tansu Çiller Erciyes\'te Tatil Yapıyor

Eski Başbakan Tansu Çiller, Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin incisi ve kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında Çiller'e bilgi verdi.

Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in yalnızca kış aylarında değil, 12 ay boyunca turizme hizmet eden cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yurt içinden ve dışından birçok spor kulübünün Kayseri'yi tercih ettiğini anlatan Büyükkılıç, "Erciyes, mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri'nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz." ifadelerini kullandı.

Çiller de Kayseri'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Buranın güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı." değerlendirmesinde bulundu.