Son Dakika Haberleri: Tanzanya'daki Burundili göçmenlerin kitlesel halde ülkelerine geri dönüşü başladı
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Tanzanya'daki Burundili göçmenlerin kitlesel halde ülkelerine geri dönüşü başladı

16 dakika önce

Burundili yaklaşık 600 göçmen, Tanzanya’daki göçmen kamplarında kadınlara yönelik tecavüz vakalarının artması üzerine bu ülkeyi terk etti.

Tanzanya'daki Burundili göçmenlerin kitlesel halde ülkelerine geri dönüşü başladı, System.String[]

Burundili yaklaşık 600 göçmen, Tanzanya'daki göçmen kamplarında kötü muamele ve özellikle kadınlara yönelik tecavüz vakalarının artması üzerine bu ülkeyi terk etti.


Reuters, Tanzanya polisinin şiddet ve kötü muamele uygulamalarından şikayetçi Burundili göçmenlerin, kampları terk edip, kitlesel olarak anavatana geri dönüşe geçtiğini duyurdu.

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Tanzanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:31 
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