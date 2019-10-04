Tanzanya'daki Burundili göçmenlerin kitlesel halde ülkelerine geri dönüşü başladı

Burundili yaklaşık 600 göçmen, Tanzanya'daki göçmen kamplarında kötü muamele ve özellikle kadınlara yönelik tecavüz vakalarının artması üzerine bu ülkeyi terk etti.



Reuters, Tanzanya polisinin şiddet ve kötü muamele uygulamalarından şikayetçi Burundili göçmenlerin, kampları terk edip, kitlesel olarak anavatana geri dönüşe geçtiğini duyurdu.