Tapu Kanunu Değişiklikleri Meclis\'te Görüşülüyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekilleri, komisyonda teklifin tümü üzerinde söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, hükümetin yasa yapma yöntemini eleştirerek, AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri Tapu Kanunu'nda 12 kez, Damga Vergisi Kanunu'nda 37 kez, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ise 11 kez değişiklik yapıldığını belirtti.

Değişikliğe uğrayan kanunlarla ilgili rakamları paylaşan Çorbatır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kooperatifler Kanunu 19, Çevre Kanunu 15, Toplu Konut Kanunu 19, İmar Kanunu 34, Kadastro Kanunu 17, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 29, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 43 kez değiştirilmiştir. Yapı Denetimi Hakkında Kanun 14 kez değiştirilmiştir. Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, 2021 yılında yürürlüğe girmesine rağmen üç kez değiştirilmiştir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ise 100'den fazla kez değiştirilmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal etmekten yorulmuştur. Ama iktidar ne yazık ki tüm uyarılarımıza rağmen Anayasaya aykırı hükümleri yasalaştırmaktan ve önümüze getirmekten yorulmadı."

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ise yasal düzenlemelerin gerçek anlamda halkın sorunlarına temas etmesini amaçlaması gerektiğini ancak her gelen kanun teklifinin bir öncekini aratır pozisyonda olduğunu, bugün görüştükleri kanun teklifinin de halkın gerçek sorunlarını gözeten bir düzenleme olmadığını savundu.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca da "Teklifle ilgili etki analizini neden bize vermediniz? Bunun yasal bir gerekçesi var mı?" sorusunu yönelterek, bunun keyfi bir tutum olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin yasa yapma sürecine bakışını eleştiren Atmaca, kanun tekliflerinin "torba kanun" şeklinde hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yine aynı mantıkla hazırlanmış bir torba yasa ile karşı karşıyayız. Torba yasa anlayışından artık vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun memlekete fayda sağlaması mümkün değildir. Önümüzde 14 farklı kanunu etkileyen bir torba düzenleme bulunmaktadır. Her kanunun kendi içinde bir bütünlüğü, mantığı ve maddi gerekçesi vardır. Bir kanunun yalnızca bir maddesiyle oynandığında, bunun bütün sistemi nasıl etkileyeceğini görmeden yorum yapmak ne kadar sağlıklı olabilir?"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ise torba kanun tekliflerini eleştirerek, konuların bütünlüklü bir yaklaşımdan ziyade parçalı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birden fazla kanunda yapılan kapsamlı değişiklikler tek bir teklif içine sıkıştırılmakta, bu yöntemle Meclis'in sağlıklı tartışma ve denetleme imkanı bilinçli bir biçimde sınırlandırılmaktadır. Amaç yasama sürecini hızlandırmak değil, Meclisin elini kolunu bağlamak ve itirazları etkisizleştirmektir."

Teklifin birçok maddesinde idare lehine tek taraflı işlemler yapılan, yargı denetimini dolaylı olarak zayıflatan hükümlerin yer aldığını kaydeden Aydın, etki analizinin komisyon üyelerine sunulmadığını dile getirdi.

Görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi.