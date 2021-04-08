Tarihi bile belli oldu! Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, önceki gün şoförü ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Kanal D ekranlarında Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar Beyaz Show'u sunan Öztürk, yeni sezon bombasını da patlattı.

BEYAZ SHOW İÇİN TARİH VERDİ

Annesinin evine giderken Uçankuş'un objektifine takılan 52 yaşındaki şovmen, "Durabilecek yerimiz olsa durur konuşurdum. Trafikte yakaladınız" diyerek gazetecilere takıldı. Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren Öztürk, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle, yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.

"BİR ŞEYLER YAPARKEN EN İYİSİNİ YAPMAK LAZIM"

Beyazıt Öztürk daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.