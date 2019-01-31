Son Dakika Haberleri: Tarihi Foster Konağı Restore Edilecek

Tarihi Foster Konağı Restore Edilecek

1 saat önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, merkeze bağlı Olucak köyündeki tarihi Foster Konağını restore edeceklerini söyledi.

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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, merkeze bağlı Olucak köyündeki tarihi Foster Konağını restore edeceklerini söyledi.

Olucak köyü sınırlarındaki İmera Manastırı'nda incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, yetkililerden yapının tarihine ilişkin bilgi aldı.

Manastırın yakınında bulunan ve yontma taştan yapılan tarihi Foster Konağını da gezen Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin Gümüşhane'nin çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

Taşbilek, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ucu Santa, bir ucu Karaca Mağarası olan bu bölge çok önemli bir turizm destinasyonudur. Foster Konağı ile ilgi çalışma yapma düşüncemiz var. Gümüşhane turizminin önemli bir aksı olan bu bölgede neler yapılabilir diye görmek istedik. Tarihi Foster Konağını restore edeceğiz. Restorasyona ilişkin proje ve planlar hazır. Bu tür projelerle bölgeyi canlandırmamız lazım."

Vali Taşbilek, Yağlıdere köyü sınırlarındaki Krom Antik Kentinde de incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
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