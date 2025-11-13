Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor! Kimse yanından bile geçmek istemiyor - Son Dakika
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor! Kimse yanından bile geçmek istemiyor

Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor! Kimse yanından bile geçmek istemiyor
13.11.2025 09:48
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Ansır Mağaraları'nda 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kopan devasa kaya parçaları ve zaman zaman duyulan sesler vatandaşları tedirgin ediyor.

Roma ve Hitit döneminden izler taşıyan Buzluk Mahallesi'ndeki tarihi mağaralarda 6 Şubat depremlerinin ardından esrarengiz sesler duyuluyor.

Yazıhan ilçesinde bulunan ve milattan önce 7'nci yüzyıla dayandığı değerlendirilen Roma ve Hitit döneminden izler taşıyan Buzluk Mahallesi'ndeki mağaralarda depremden sonra büyük kayaların kopması sonucu yol kapanırken, bölgede halen kaya düşmelerinin zaman zaman devam ettiği belirtildi. Bölge sakinleri depremler öncesi turizme kazandırılması için çalışma yürütülen mağaraların bugün "korku noktasına" dönüştüğünü kaydederken, mağaralarda oluşan risk nedeniyle bölgeye gitmeye çekindiklerini ifade etti.

"BÖLGEYE GİTMEYE KORKUYORUZ"

Depremlerde evlerinin yıkılmasından daha çok mağaralarda kopan kayalardan endişe duyduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Nihat Kızılkaya ile Ahmet Faruk Kızılkaya, "Depremde adeta mahşeri yaşadık. Devasa kayalar yolları kapattı. Şimdi bile zaman zaman kaya parçaları kopuyor. Bu nedenle bölgeye gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

