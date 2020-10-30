Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor - Son Dakika

Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor

30.10.2020 11:03

Kayseri'de yaşayan ahşap ustası Ahmet Akbulut, aslına uyun şekilde restore ettiği tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor.

Kayseri'de yaşayan ahşap ustası Ahmet Akbulut, aslına uyun şekilde restore ettiği tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor.

Ahmet Akbulut (62), AA muhabirine, gençlik yıllarında Sanat Okulu'nu bitirdikten sonra ağabeyleriyle marangoz atölyesinde çalıştığını söyledi.

Daha sonra İkinci Hava İkmal Bakım Merkezi'nde işe başladığını anlatan Akbulut, marangozluğa burada da devam ettiğini belirtti.

Ahşaba ömrünün 30 yılını adadığını vurgulayan Akbulut, gününün yarıdan fazlasını atölyesinde geçirdiğini dile getirdi.

Akbulut, 2012 yılında emekli olduktan sonra tarihi eserlerde çalışmaya başladığını aktararak, "Tarihi eserlerde çalışmak çok farklı bir duygu çünkü geçmişi geleceğe taşımak insana ayrı bir heyecan veriyor. Bu eserlere ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Dışarıdan birileri bu işleri görüp teşekkür ettiklerinde bizlerde yorgunluk kalmıyor. Ondan sonra daha da heyecanlanarak işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Kentin farklı noktalarındaki 200-300 yıllık tarihi yapılardaki ahşapları tekrar hayata kazandırdığını vurgulayan Akbulut, Mustafa Bey Konağı, Kubaroğlu Mescidi gibi tarihi öneme sahip 10 eserin tadilatını yaptığını ifade etti.

"Ölene kadar bu işe devam edeceğim"

Akbulut, tarihi yapılardaki kapı, tavan işlemesi, duvar süsü gibi ahşapla alakalı her türlü eseri aslına uygun şekilde restore ettiğini anlattı.

İşinin zor olduğunu ancak severek yaptığını dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Geçmişte yapılanlara saygı duyarak aynısını geleceğe taşımak için uğraşıyoruz. Yaşım ilerlediği için biraz zorlanıyorum ama işimi severek yapmaya devam ediyorum. Ölene kadar bu işe devam edeceğim. Bu işi sevmezsen yapamazsın, sevgi olduğu zaman işinin karşılığını da alıyorsun. Yılların verdiği tecrübeyle eski eserleri aslına uygun bir şekilde yapıyorum."

Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor
Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor
Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor
Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor

Ahmet Akbulut, Kayseri, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Trafikte ilginç anlar: Motosikleti at sürer gibi 'kamçılayan' vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu
Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı         
11:28
Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden başsağlığı mesajı yağıyor         
11:04
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu         
10:48
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Dolar 8,34 ile rekor tazeledi         
10:07
Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı         
09:53
Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı         
09:45
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi yapılardaki ahşap eserlere yeniden hayat veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei