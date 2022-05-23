"Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi - Son Dakika
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"Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi

23.05.2022 02:20

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 gündür devam eden "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 gündür devam eden "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi.

Avrupa Birliğince desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahlat Kaymakamlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ahlat Müzesi ve Associazione Smart Derneğinin paydaş olduğu proje kapsamında başlayan çalıştay, son gün oturumları ve akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştay 2'nci gününde 3. ve 4. Oturumlar yapıldı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un başkanlığını yaptığı 3. Oturumda Elazığ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç'ın yaptığı sunumun ardından rahatsızlığı nedeniyle çalıştaya katılamayan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, uzaktan zoom üzerinden online katılarak sunumunu gerçekleştirdi.

Oturumun devamında Diplomasi Vakfı Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin tarafından "Kimlik ve Hafıza İlişkisi Bakımından Ahlat Bugün Neyi Temsil Ediyor?" başlıklı sunum yapıldı.

Daha sonra sırasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Sinan Güler'in sunumunun ardından ADER Bilim Kurulu Başkanı Güven Ayber tarafından "Ahlat Tarihi Açısından Ahlat Kitabeleri Kitabının Önemi ve Abdurrahim Şerif Beygu" sunumu gerçekleştirildi.

4. Oturum sunumlarının ardından Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada çalışmayın gerçekleşmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarına ve çalıştaya katılan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Çalıştay çekilen hatıra fotoğraflarıyla birlikte sona erdi.

Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı sona erdi
Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı sona erdi
Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı sona erdi
Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı sona erdi

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finans, Turizm, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı' sona erdi - Son Dakika


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