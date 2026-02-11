Tarık Hatipler\'den Vali Sezer\'e Ziyaret

Hukukçular Derneği Edirne Temsilciliği görevine atanan Avukat Tarık Hatipler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatipler, ziyarette temsilciliğin faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.
Vali Sezer de Hatipler'e yeni görevinde başarılar diledi.
