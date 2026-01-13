Tarım Alanları İçin Ortak Sorumluluk - Son Dakika
Tarım Alanları İçin Ortak Sorumluluk

13.01.2026 15:39
Gaziantep Kent Konseyi, tarımsal alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gaziantep Kent Konseyi, tarımsal alanlara sahip çıkmanın tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, tarım alanlarının imara açılmasının doğru olmadığı ve tarım alanlarının geleceğin gıda depoları olduğu belirtildi.

Tarımsal alanlara herkesin sahip çıkması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarımsal alanlara sahip çıkmak, şehrimizde yaşayan her bireyin, ilgili yöneticilerin, belediye başkanlarının ve ilgili müdürlüklerin tarihi bir sorumluluğudur. Tarım alanlarımız, yurt genelinde yalnızca bugünün üretim sahaları değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin sağlandığı, ekolojik dengenin korunduğu ve sürdürülebilir bir yaşam için geleceğimizi güvence altına aldığımız stratejik varlıklardır. Son dönemde Gaziantep ili sınırları içerisinde tarım ve hayvancılık açısından büyük önem taşıyan alanların bütünlüğünün bozularak imarlı alanlara dönüştürüldüğü görülmektedir. Söz konusu uygulamalar, zaten zor koşullar altında tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan emekçilerin şevkini kırmakta ve üretim motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Tarımsal alanların ve özellikle birinci sınıf tarım arazilerinin korunmasının temel bir ilke olarak gözetilmesi gerekmektedir."

Tarımsal üretimin dünyada teknolojik üretimden daha önemli olduğu aktarılan açıklamada, merkeze bağlanan köylerdeki tarımsal üretimin yeniden düzenlenerek desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu çerçeve de mera alanı vasfını yitirdiği belirtilerek mera komisyonundan alınan olurlar doğrultusunda vasıflı alanlarda güneş panelleri için enerji yatırımları yapılması, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında, Oğuzeli Körkün bölgesinde yaklaşık 44 hektarlık alanın orta yoğunluklu olarak imar komisyonuna sevk edilmesi ve bu kararın mecliste itiraz edilmeden yürürlüğe girecek olması, mevcut organize sanayi alanlarının henüz tam olarak yapılaşmamış olmasına rağmen, alternatif alan bulunmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemlerde birinci sınıf tarım arazisinin organize sanayi bölgesine dönüştürülmesi gibi gelen birçok öneri ve yaklaşımlar, uzun vadede kentin tarımsal üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini zayıflatmaktadır. Ayrıca imara açılma sürecindeki Tarım Komisyonu Kurulu'na gelen taleplerin 'alternatif alan olmadığından' ve 'arazi bütünlüğünü bozmadığından' ibareleriyle onaylandığı görülmektedir. Kurulun, çoğunluğun kamu kurumlarından oluştuğu, TEMA ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının bu kurulda yer almadığı görülmektedir. Bu kurumların da kurula dahil edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Gaziantep, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

