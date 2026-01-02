ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin çalıştığı tarlaya inen kurt, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Beypazarı'nda tarlada çalışan tarım işçileri, yakınlarına gelen kurdu fark etti. Tarlanın etrafında dolaşan kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre işçilerin yakınında koşan kurt daha sonra arazide gözden kayboldu.
Haber: Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara),
Son Dakika › Güncel › Tarım İşçileri Tarlasındaki Kurtu Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.