Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kamyonla Çarpışması - Kaza Anı Kamerada

Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kamyonla Çarpışması - Kaza Anı Kamerada

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 12 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve Sedat Y. (51) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma - Savaştepe kara yolu Yağcıllı Mahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada Gülfezar Zengin (67) olay yerinde öldü, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü Sedat Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bazı yaralıların yakıları hastane önünde toplandı.

Bu arada kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Soma ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kaydedilen görüntülerde Yağcıllı Mahallesi'ne bağlanan tali yoldan ana yolan çıkan kamyonu gören midibüs sürücüsü, kamyona çarpmamak için ani fren yapıyor.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan midibüs bir süre sonra devriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:55 Kaynak: AA
İşçi, Soma, Güncel
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