Tarım Kooperatifi Müdürü Zimmetten Tutuklandı

Tarım Kooperatifi Müdürü Zimmetten Tutuklandı
05.01.2026 17:49
Muğla'da Mustafa Koca, 2,8 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

MUĞLA'da Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Koca, 2 milyon 836 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Menteşe ilçesinin Göktepe Mahallesi'nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Koca hakkında, toplam 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği Muğla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

