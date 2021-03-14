Bakan Pakdemirli'den sağlık çalışanlarına mektup - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den sağlık çalışanlarına mektup

14.03.2021 15:27
Bakan Pakdemirli'den sağlık çalışanlarına mektup, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Tarihi salgınların devası, hastalıkların şifası da asırlardır sizler oldunuz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Tarihi salgınların devası, hastalıkların şifası da asırlardır sizler oldunuz. Bugün Covid-19 ile göğüs göğüse mücadelenizle cephe hattımızı en ön saflarda yine sizler koruyor, en büyük riski de yine sizler alıyorsunuz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle sağlık çalışanları için bir mektup yayımladı. Bakan Pakdemirli, "Kahramanlarımız, çok kıymetli sağlık çalışanlarımız, tam bir yıldır tüm dünya ile birlikte asrın en büyük mücadelesinin içerisinde yer alıyoruz" diye başladığı mektubunda, "Bu mücadelenin merkezinde 'sağlık' olmakla birlikte eğitimden sosyal hayata, siyasetten ticarete, tarımdan teknolojiye, ekonomiden turizme kadar birçok alanda büyük imtihanlar veriyoruz ve bugün 'her şeyin başı' olan sağlığı bütün sahip olduklarımızı, bütün hayat unsurlarımızı, bütün sektörleri yöneten ve yönlendiren en güçlü varlık olarak karşımızda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadelenin en ön safında yer alarak virüs ile adeta savaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Evvelden beri zor zamanların, savaşların, cephelerin en ön saflarında daima Mehmetçikle omuz omuza sizler mücadele verdiniz. Tarihi salgınların devası, hastalıkların şifası da asırlardır yine sizler oldunuz. Bugün Covid-19 ile göğüs göğüse mücadelenizle cephe hattımızı en ön saflarda yine sizler koruyor, en büyük riski de yine sizler alıyorsunuz. Bir yıldır gündüzleriniz gecelere karıştı. Ancak ortaya koyduğunuz bu büyük fedakarlık, başka milletlere örnek olacak cinsten tarihimize altın harflerle kazındı. Dolayısıyla pandemi bitse bile, uzun yıllar geçse bile gösterdiğiniz hassasiyet, yazdığınız bu eşsiz destan asla unutulmayacak, dilden dile aktarılacaktır. Son 20 yılda sağlık alt yapımızda ve hizmetlerimizde sağladığımız güçlü kazanımlarla sizlere daha fazla yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesi, dünya standartlarının da üzerine çıktı. Hastanelerimiz yenilendi, yeni hastaneler inşa edildi, hepsi en modern tıbbi teçhizatla donatıldı. Ancak burada yine en büyük değeri kuşkusuz siz kıymetli sağlık çalışanlarımız üretti. Sizlerin emeği, birikimi ve azmi ile çok şükür, bugün, insanımıza hak ettiği sağlık hizmetlerini sunmanın gururunu yaşıyoruz. Atalarımızdan bizlere miras kalan 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' anlayışıyla sizlerin sayesinde milletimize en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Ömürlerini hayat kurtarmaya adayan sizler; muhakkak ki her türlü güzel söze, her türlü takdire layıksınız. Doğumdan ölüme kadar tüm yaşam sırlarımızı sizlerle paylaşıyoruz, hayatımızı size emanet ediyoruz. Dolayısıyla sizlere duyduğumuz minnet ve şükran, elbette bir mektubun sınırları içerisinde ifade edilemez. Biz de bu vesileyle bizim için bir nefes sıhhat olan sizlerin adına 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kampanyamızı başlattık. Böylece ülkemizin dört bir köşesinde, 81 ilimizde, toplam 1 milyon 61 bin 635 fidanı toprakla buluşturarak, 'Geleceğe Nefes' olmak için yola çıktık. Sizler de birer anne, babasınız. Sizler de eş, kardeş ve birer evlatsınız. Sizleri de evlerinizde özlemle bekleyenler var. Bir hekimin eşi olarak hassasiyetlerinizi, insan sevginizi, sorumluluk duygunuzun mertebesini yakinen biliyorum. Korkunun, endişenin, belirsizliğin karşısında bütün dünya, sizin varlığınızla güç buldu, teselli oldu. Bundan sonra da hepimiz için 'Umudun Adı, Gurur Kaynağı' yine sizler olacaksınız. Pandemide interdisipliner çalışmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Hekimi, hemşiresi, laborantı, veteriner hekimi bir oldu, birlik oldu. Salgınla mücadelenin kahramanları oldunuz. Bu vesileyle pandemi sürecinde aşı çalışmalarındaki başarılarından dolayı veteriner hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Hepinize minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyor; her birinize sevgilerimi, saygılarımı, dualarımı gönderiyorum." - ANKARA

Bakan Pakdemirli'den sağlık çalışanlarına mektup
Bakan Pakdemirli'den sağlık çalışanlarına mektup

Bekir Pakdemirli, Tıp Bayramı, Twitter, 14 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli'den sağlık çalışanlarına mektup - Son Dakika Ekonomi


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