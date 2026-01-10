Tarımsal Eğitimde 180 Yıl Kutlandı

Türkiye'de tarımsal eğitim-öğretimin başlamasının 180. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı bir törenle kutlandı.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Veli Koç, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sanayi devrimi sonrası tarımın öneminin azaldığına dair oluşan yanlış algının aksine, günümüzde tarımsal üretimin bir "hayat memat meselesi" olduğunun yeniden tescillendiğini vurguladı. Küresel ölçekte yükselen korumacı politikalara dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin güçlü tarımsal üretim merkezi konumunu koruduğunu ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Ziraat fakültelerinin dijital temelli dönüşüme hızla adapte olması gerektiğini ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitenin bir araştırma üniversitesi olarak rekabetçi gücünü artırmasında Ziraat Fakültesinin kritik bir rol oynadığını söyledi. Ayrıca, mezunların sektördeki başarısından duyduğu gururu dile getiren Yılmaz, akreditasyon süreçlerinin eğitimin niteliğini uluslararası standartlara taşıyacağını sözlerine ekledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise konuşmasında, 10 Ocak 1846'da İstanbul Yeşilköy'de başlayan tarım öğretimi yolculuğunun bugün BUÜ çatısı altında 9 bölüm ve 2 bini aşkın öğrenciyle güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Fakültenin akademik başarılarına değinen Turgut, özellikle gıda arzı ve güvenliğinin stratejik önem kazandığı bu dönemde, kaliteli eğitim ve sürekli iyileştirmenin zorunlu olduğunu belirtti. Biyosistem, Zootekni ve Bahçe Bitkileri gibi bölümlerin akredite edildiğini müjdeleyen Dekan Turgut, fakülte bünyesinde alınan 19 patent ve tescil edilen 17 çeşit tohumla AR-GE alanında öncü bir rol üstlendiklerini kaydetti. Turgut ayrıca, bu yıl yaşanan su sıkıntılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Tarım ve Su" konferansının önemine değinerek, fakülteye emeği geçen tüm hocalara teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Korukçu, "Tarım ve Su" başlıklı bir konferans sunumu gerçekleştirerek, tarımsal sulama teknolojileri ve su yönetiminin stratejik önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Törenin sonunda, akademik kadroda unvanı yükselen ve profesörlük ile doçentlik kadrolarına hak kazanan öğretim üyelerine plaketleri takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve fakülte girişindeki ikramlarla sona erdi. - BURSA