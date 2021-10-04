Tarsus'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aile ve Gençlik Merkezi'nde düzenlediği toplantıda konuşan Can, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasının, 'Cami, din görevlileri ve vefa' olarak belirlediğini söyledi.

Can, ilçede hafta kapsamında mevlit, hatim duası, konferanslar, okul ziyaretleri, kitap dağıtımı, cami ve gençlik buluşmaları programı gerçekleştireceklerini belirtti.