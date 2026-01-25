Tarsus'ta Eylem Sonrası Silahlı Saldırı! - Son Dakika
Tarsus'ta Eylem Sonrası Silahlı Saldırı!

25.01.2026 23:43
Ali Bozan, Tarsus'taki eylem sonrası gruba ateş açıldığını ve bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de yaşananlara ilişkin yapılan eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Ali Bozan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düşmanlığınız batsın! Söyleyecek söz bulamıyorum. Tarsus Gazipaşa Mahallesi'ndeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobane'li Baran Abdi'yi başından vurarak katletti" iddiasında bulundu.

Kaynak: ANKA

