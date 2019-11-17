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Tarsus'ta Türkan Şoray izdihamı

6 saat önce

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinliğin onur konuğu olan ünlü sanatçı Türkan Şoray'ı görmek isteyen hayranları izdihama yol açtı.

Tarsus'ta Türkan Şoray izdihamı, System.String[]

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Efsaneler Kentinde Bir Efsane Şahmeran' adlı etkinliğin onur konuğu olan ünlü sanatçı Türkan Şoray'ı görmek isteyen hayranları izdihama yol açtı.


Tarsus'taki etkinliğe katılan Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Türkan Şoray, hayranlarının izdihamıyla karşılaştı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte söyleşinin olacağı salona gelen Türk Şoray, gördüğü sevgi seli karşısında etkilenirken, ünlü sanatçıyı görmek isteyenler izdihama yol açtı.


Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Şahmeran benim hayatımda çok önem verdiğim filmlerden biridir. Bu filmi çekerken ve 40 metrelik bir kuyruk takıldığında kendimi gerçek bir yılan hissettim. Müthiş bir filmdi. Şahmeran efsanesinin yeni nesillere de anlatılıyor olması beni çok etkiledi. Sizlerle beraber olduğum zaman kendimi çok genç, enerjik ve hayata bağlamış hissediyorum. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Tarsusluları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği 'Şahmeran' etkinliğinde gün boyu Şahmeran figürlü el sanatları ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlar, söyleşiler, gösteriler ve müzik dinletileri yer aldı. Etkinlik alanında belediye tarafından oluşturulan 3 boyutlu devasa Şahmeran kutusu ise ilgi çekti. Katılımcılar kutunun içine girerek Şahmeran figürü ile fotoğraf çektirdi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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Mersin tarsus'ta türkan şoray izdihamı
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