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Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi - Son Dakika

Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi

22.11.2021 13:40
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi

Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin 1 ay önce firmada işe başladığı öğrenildi.

Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen Kansızıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi

1 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ

İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. Kansızoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kansızoğlu'nun bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi

İtfaiye, Üvezli, Şile, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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