Taşkent'te Baba Nakkaş Çalıştayı Başladı

09.02.2026 14:34
Baba Nakkaş'ın mirasını aktarmak için Taşkent'te sanatçılarla çalıştay düzenleniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Mirasın Yolcuları: Baba Nakkaş'ın İzinde" çalıştayı başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Geleneksel El Sanatlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (GESKODER), Özbekistan Doğu Minyatür Sanatı Müzesi ve Özbekistan Tarihi Devlet Müzesi himayesinde düzenlenen etkinliğe Özbekistan'da faaliyet gösteren çok sayıda sanatçı katıldı.

Özbekistan Tarihi Devlet Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan GESKODER Başkanı Ayşegül Çebi, Taşkent'te başlayan çalıştayın Türkiye ile Özbekistan arasında ortak bir proje olduğuna işaret ederek, projenin amacının, asıl memleketi Özbekistan ve Türkistan olan Baba Nakkaş'ın kültürel mirasını öğrenmek ve bugünkü nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Projeye yaklaşık 5 ay önce başladıklarını belirten Çebi, ilk etapta geçen ağustosta 5 Özbek hat sanatçısına Baba Nakkaş'ın üslubu ve motifleriyle ilgili eğitim verdiklerini aktardı. Çebi, proje kapsamında bu kez 25 Özbek hat sanatçısına 6 gün boyunca Taşkent'te Baba Nakkaş ve Osmanlı dönemine ait nakkaşhane üslubuyla motiflerinin öğretileceğini dile getirdi.

Özbekistan Tarihi Devlet Müzesi Müdürü Cennet İsmailova da etkinliğin, Özbekistan ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Baba Nakkaş'ın bu topraklarda yetişmiş bir hat sanatçısı olmasının proje açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan İsmailova, Osmanlı döneminde önemli eserler veren Baba Nakkaş'ın üslup ve motiflerinin bugünün Özbek gençlerine aktarılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Etkinlikle ilgili basına konuşan Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan da Taşkent'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü Taşkent Koordinatörlüğünün destekleriyle Ayşegül Çebi'nin Türkiye'den Özbekistan'a uzanan tezhip sanatı eğitimlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan Baba Nakkaş'ın önemli bir sanatçı olduğunu vurgulayan Özkan, nakış sanatının Anadolu'ya yayılmasında Baba Nakkaş'ın önemli rol üstlendiğini aktardı.

Özkan, Baba Nakkaş'ın kültürel mirasını Türkiye ile Özbekistan arasında kültür ve sanat köprüsü olarak gördüklerini belirterek, Yunus Emre Enstitüsü olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

