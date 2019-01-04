Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Taşköprü Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Taşköprü Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısı İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın yeni yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek başladığı toplantıda Arslan, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Gerçekleşen toplantı da diğer hususlar görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:50:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]