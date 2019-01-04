Taşköprü Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
1 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Kastamonu
'nun Taşköprü
İlçe Belediyesi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısı İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın yeni yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyerek başladığı toplantıda Arslan, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Gerçekleşen toplantı da diğer hususlar görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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