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"Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

"Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı

08.12.2021 15:30
"Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi" tanıtıldı.

Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan "Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi" tanıtıldı.

Dernek başkanı Kazım Özdemir, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje ile şehit ve gazilere vefa borçlarını bir nebze de olsa ödeyeceklerini söyledi.

???????Projenin bütün ilçe halkını kapsayacağını dile getiren Özdemir, "Türk milleti için şehitler nurlanmış, gaziler ise onurlanmış kişilerdir. Bizler şehitlerimizi dualarla anarken, gazilerimizi de saygı ve minnetle anmaktayız. Bu proje ile hem derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak vatan müdafaasında yaralanan kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizin aziz hatıraları belgesel film çekimi ile kalıcı hale getirileceğiz." dedi.

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Hisarcık, Taşova, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Taşova Şehit ve Gazilerini Hatıraları ile Anıyor Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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