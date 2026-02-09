Tatbikat 2026: TSK\'dan Arama Kurtarma Gösterisi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda Arama Kurtarma Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda Arama Kurtarma Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikatta; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı Arama Kurtarma Personeli ve TSK bünyesinde yer alan yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde görev alacak İngilizce Bilen Arama Kurtarma Timleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından personel yer aldı" denildi.