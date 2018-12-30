Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

AK Parti'nin Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin, yayımladığı mesajında yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Şahin'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
AK Parti'nin Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin, yayımladığı mesajında yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yayımladığı mesajında yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin, "Sevinçleriyle, hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin heyecanını ve sevincini de hep birlikte yaşıyoruz. Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda 2018 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; kapımızı çalan yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet ülkemiz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, 2019 yılının ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

Huzur, Cengiz Şahin, Tatvan, Güncel
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