Tavşanlı'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Tavşanlı- Tunçbilek yolu ikinci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Türkmen yönetimindeki 43 ABH 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Türkmen ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Günel yaralandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı