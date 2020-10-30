Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden - Son Dakika

Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden

30.10.2020 10:56
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden, System.String[]

Son dakika haberler... SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda evinin yanındaki tavuk kümesine gizlenmiş çok sayıda tabanca ele geçirilen Cemal Ş. (65), 'Tabancalar benim değil, oraya kim koydu bilmiyorum' dedi.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda evinin yanındaki tavuk kümesine gizlenmiş çok sayıda tabanca ele geçirilen Cemal Ş. (65), 'Tabancalar benim değil, oraya kim koydu bilmiyorum' dedi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çarşamba ilçesinde 'silah ticareti, mühimmat tamiri ve imalatı' yapıldığı yönündeki istihbari çalışma üzerine takip başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 43 ekip ve 120 personelle 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı.

KÜMESTE GİZLİ BÖLME BULUNDUŞüphelilerin ev ve eklentilerinde detaylı arama yapan ekipler, Cemal Ş.'ye ait tavuk kümesinde gizli bir bölmede saklanmış çok sayıda tabanca, başka bir şüpheliye ait torna makinesinin altına saklanmış silahlar ve turşu kavanozlarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda değişik çaplarda 22 ruhsatsız tabanca, 116 şarjör, değişik çaplarda bin 550 fişek, 7 tabanca namlusu, 21 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek namlusu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 'KÜMESE KİM KOYDU BİLMİYORUM'Çarşamba ilçesinde bulunan evinin yanındaki tavuk kümesine gizlenmiş çok sayıda tabanca ele geçirilen Cemal Ş.'nin polise verdiği ifadesinde, "Tabancalar bana ait değil. Kümese kim getirip koydu bilmiyorum" dediği öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanan Cemal Ş. ile operasyon kapsamında gözaltına alınan H.H.S. (70), C.D., İ.H.Ç., B.K. ve E.A. adliyeye sevk edildi. 13 şüphelinin ise savcı talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden
Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tavuk kümesinden çok sayıda tabanca çıktı, 'Oraya kim koydu bilmiyorum' dedi - Yeniden - Son Dakika

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