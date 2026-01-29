Tayland'da Askeri Uçak Düştü

Tayland'da askeri bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde AT-6 tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Yerel saatle 10.30 sıralarında yaşanan olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. - BANGKOK
