Tayland\'da Askeri Uçak Düştü

CHIANG MAI, 29 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Chiang Mai kentinin Chom Thong bölgesinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF) perşembe günü yaptığı açıklamada, pilotların kaza sırasında muharebe arama ve kurtarma eğitim tatbikatı yürüttüğünü ve kaza bölgesinde herhangi bir sivil yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.
