Tayland, Gazze Barış Kurulu'na Katılma Daveti Aldı
Tayland, Gazze Barış Kurulu'na Katılma Daveti Aldı

19.01.2026 17:39
Tayland'ın Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu"na katılma daveti aldığı ve ayrıntıları incelediği bildirildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderilen davetiye mektubunun alındığı teyit edildi.

Ayrıntıların incelendiği aktarılan açıklamada, prensipte, Orta Doğu'da kalıcı barışı ve Filistin halkının içinde bulunduğu zor durumun giderilmesine yönelik insani çabalara katkı sağlayacak bir girişimin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür girişimlerin, Filistin halkının arzuları doğrultusunda yönlendirilmesinin ve bölge ülkeleri tarafından desteklenmesinin temenni edildiği vurgulandı.

Tayland'ın, İsrail ve Filistin devletlerinin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadıkları iki devletli çözüm anlayışını hayata geçirmek için tüm tarafların çabalarına verilen desteğin yinelendiği ifade edildi.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

