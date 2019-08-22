Taylor Swift eski şarkılarını yeniden yayınlayacak
1 saat önce
Yapım şirketinin devrinden dolayı mağdur olan Taylor Swift tüm eski şarkılarını yeniden kaydedip yayınlayacağını açıkladı.
Yapım şirketinin devrinden dolayı mağdur olan Taylor Swift tüm eski şarkılarını yeniden kaydedip yayınlayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:00
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