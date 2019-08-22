Son Dakika Haberleri: Taylor Swift eski şarkılarını yeniden yayınlayacak
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Taylor Swift eski şarkılarını yeniden yayınlayacak

1 saat önce

Yapım şirketinin devrinden dolayı mağdur olan Taylor Swift tüm eski şarkılarını yeniden kaydedip yayınlayacağını açıkladı.

Yapım şirketinin devrinden dolayı mağdur olan Taylor Swift tüm eski şarkılarını yeniden kaydedip yayınlayacağını açıkladı.

Taylor Swift, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:00 
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