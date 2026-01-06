Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü - Son Dakika
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

06.01.2026 18:31
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DENİZE ÇAKILDI

Tayvan Hava Kuvvetlerinden açıklamada, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi.

KAYIP PİLOT ARANIYOR

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi. Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

