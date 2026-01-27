TBF ve Garanti BBVA Anlaşmasını 5 Yıl Uzattı - Son Dakika
TBF ve Garanti BBVA Anlaşmasını 5 Yıl Uzattı

27.01.2026 13:23
TBF ile Garanti BBVA, milli takımlar için sponsorluk anlaşmasını 5 yıl daha uzattı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Garanti BBVA arasındaki milli takımlar forma ve ana sponsorluk anlaşması, 5 yıl uzatıldı.

Anlaşmanın bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, TBF yöneticileri, milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek katıldı.

Garanti BBVA ile 25 yıllık yol arkadaşlıkları olduğunu söyleyen TBF Başkanı Türkoğlu, "Bu süre, Türk spor tarihinde nadir görülen, istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyor. Bu sadece bir sponsorluk değil, Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklıktır." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliğinin Türk basketbolunun gelişimine önemli katkı sağladığını söyleyen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca A milli takımlarımıza değil, altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına gerçek anlamda dokunan bir paydaş oldu. Bu iş birliğinin Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını bugün çok net görüyoruz. Türk basketbolu bugün daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yapı inşa ediyor. Bu gelişimin arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri var. Garanti BBVA bu vizyonun en önemli stratejik ortaklarından biri. Başta Garanti BBVA Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Akten olmak üzere, bu 25 yıllık yolculukta emeği geçen tüm Garanti BBVA ailesine, Türk basketboluna verdikleri katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Akten: "Tüm takımlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayama devam edeceklerini belirterek, "Bugün attığımız imzalar, bizim için 25 yıldır aralıksız devam eden çok güçlü bir yol arkadaşlığının devamı anlamına geliyor. Türkiye'de sporun en uzun soluklu ve istikrarlı iş birliklerinden birini sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu desteği bir sponsorluk faaliyeti olmanın ötesinde topluma değer katan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Sporu, gençleri güçlendiren, toplumları bir araya getiren ve ortak bir aidiyet duygusu oluşturan güçlü bir alan olarak ele aldıklarını aktaran Akten, sözlerini şöyle tamamladı:

"Basketbolun takım ruhu, disiplin, inanç ve öz güven gibi değerleri, bizim 'Birlikte Yaparız' yaklaşımımızla birebir örtüşüyor. Bu nedenle basketbolla kurduğumuz bağ tesadüfi olarak gerçekleşmedi. 2001 yılında başlattığımız bu yolculukta Türkiye basketboluna armağan ettiğimiz 12 Dev Adam ve Potanın Perileri markaları o günden sonra bir inancın, öz güvenin ve ortak bir duruşun simgesi haline geldi. Millilerimize verdiğimiz bu gönülden destekle başlayıp, 25 yıldır federasyonumuzla omuz omuza sürdürdüğümüz bu iş birliği, milli takımlardan altyapıya, basketbol okullarından on binlerce çocuğa uzanan bütüncül bir ekosistemi kapsıyor. Bugün attığımız imzaları, bir sözleşmenin ötesinde, ortak bir vizyonun, güvenin ve Türk basketbolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir yansıması olarak görüyoruz. Tüm takımlarımızın yanında olmaya, aynı heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm basketbol milli takımlarımıza yürekten başarılar diliyoruz."

Milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek'ün de birer konuşma yaptığı toplantıda Hidayet Türkoğlu, Mahmut Akten'e milli takım forması hediye etti.

Kaynak: AA

