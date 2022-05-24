TBMM AB Uyum Komisyonu heyeti Hırvatistan'da

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu heyeti Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çeşitli temaslarda bulundu.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Komisyon Sözcüsü Ahmet Zenbilci, komisyon üyeleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İmam Hüseyin Filiz ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Devlet Sekreteri Zdenko Lucic ile Zagreb'de görüştü.

Lucic, Aralık 2020'de orta Hırvatistan'ı vuran yıkıcı depremlerin ardından gönderilen insani yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

Hırvatistan'daki Türk yatırımlarına dikkati çeken Lucic, iki ülke arasındaki ticaretin 2021'de, 2020'ye oranla yüzde 36 artmasının iyi ekonomik ilişkileri gösterdiğini kaydetti.

Görüşmede, tarafların Ukrayna'daki savaşa ve Batı Balkanlar'daki genel duruma da değindiği belirtildi.