TBMM Bebek Ölümleri Raporunu Sundı

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile beraberindeki komisyon üyelerini kabul etti.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, yoğun bir çalışmanın ardından kapsamlı bir rapor hazırlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.