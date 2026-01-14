TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

14.01.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin grup önerileri TBMM'de kabul edilmedi, gümrük düzenlemeleri tartışıldı.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "bağımlılıkla mücadele", İYİ Partinin "gümrük düzenlemeleri", DEM Parti'nin "emekliler" ile CHP'nin "elektrik dağıtım sistemi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, son gümrük düzenlemeleriyle, posta veya hızlı kargo yoluyla yurt dışından bireysel amaçla ürün temin etmenin fiilen imkansız hale getirildiğini öne sürdü.

Yeni düzenlemenin milyonlarca vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkilediğini savunan Olgun, "Vatandaşın 5-10 avroluk bir ürün için ürün bedelinin katbekat üzerinde maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığı bir uygulamaya ticaret politikası diyemezsiniz. Bu açıkça erişim engelidir, bu ekonomi yönetimi değil yasakçılıktır. Bu düzenlemeyle bireysel kullanıma mahsus ürünler ticari ithalatla aynı hukuki rejime tabi kılınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin kararın özellikle genç girişimcileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, milyonlarca kişinin itirazlarına rağmen iktidarın bu konuda bir adım atmadığını söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, kararın gerekçesinin yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak açıklandığını dile getirerek, "Gerçekleri konuşun, yandaşı büyütmek için göz diktiğiniz halkın 1500 lirasından da elinizi çekin." diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, İYİ Parti'nin önergesini desteklediklerini kaydederek, e-ticarette gümrük muafiyetinin yeniden 150 avroya çıkarılması gerektiğini savundu.

"Denetimlerde, ürünlerde yüzde 81 oranında kanserojen madde tespit edilmiştir"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise gümrük düzenlemelerinin dünyadaki dış ticaret rejimlerine ve bu alandaki denetimlere uygun olarak vatandaşın sağlık ve güvenliğini koruma refleksiyle yapıldığını belirtti.

Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetimlerde, ürünlerde yüzde 81 oranında kanserojen madde, kurşun, toksik gibi malzemeler tespit edilmiştir. Sizce bunun tedbirini almasaydık da vatandaşlarımıza güvensiz, sağlıksız ürünleri sağlamaya devam mı etseydik? Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler de bu konuda tedbirler almış. Bunların farkında mısınız? AB, temmuzdan itibaren her ürün başına 3 avro vergi getiriyor. TEKNOFEST gençliğinin getireceği AR-GE numunelerini de sağlık gereçlerini de ilaçları da eğitim çalışmalarını da bu düzenlemenin kapsamı dışında tuttuk. Gençlerimiz numunelerini de parçalarını da daha kolay bir şekilde getirmeye devam edecekler."

Vatandaşların güvensiz ürünlerle muhatap olmasını, hanelere güvensiz ürünlerin girmesini önlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Altunyaldız, Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat ülkesi olarak yoluna devam etmesini sağlamaya kararlı ve azimli olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump’ın Grönland endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz, Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump'ın Grönland endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz, Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 22:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.