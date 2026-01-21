TBMM'de Partilerin Önerileri Ret Edildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "üniversiteler", İYİ Partinin "Türkiye Sulamaları Merkez Birliği", DEM Parti'nin "IŞİD'in kadınlara karşı işledikleri suçlar" ve CHP'nin "elektronik ticaret"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, üniversiteye öğretim elemanı alım kriterlerinin nasıl olduğunu sordu.

Üniversitelerde adrese teslim kadroların ilanlarının bulunduğunu ileri süren Özdağ, üniversitelerde rektör seçimlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Kaç rektör yakının üniversitelerde görevlendirildiğinin araştırılması gerektiğini anlatan Özdağ, şöyle devam etti:

"Rektörlerin veya dekanların iki dudağının arasında doçent olabilirsiniz, iki dudağının arasında profesör olabilirsiniz, iki dudağının arasında doktor öğretim üyesi olabilirsiniz veya olamayabilirsiniz. İstediğiniz kadar kriterleriniz olsun, siz, buralardan çok rahat bir şekilde gelip, 'ben doçent olurum, ben profesör olurum' diyemezsiniz, neden, üniversiteler artık bir noktada ideolojinin eseri haline dönüştürülmeye başlandı." dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, AR-GE harcamalarına ayrılan payın yetersiz olduğunu söyledi.

Genç akademisyenlerin güvencesiz istihdam, sürekli yeniden atanma baskısı ve belirsiz kariyer süreçleri altında çalıştığını ileri süren Akalın, "Doçentlik kriterlerinin sık sık değiştirilmesi, yeniden sözlü sınav uygulamaları ve ünvan alınmasına rağmen kadro beklenmesi akademik ortamda ciddi bir adalet ve güven sorununa yol açmaktadır. Buna ek olarak, akademik kadro ilanlarının liyakat yerine sadakat, akademik başarı yerine yakınlık esas alınarak hazırlandığına dair yaygın kanaat yükseköğretim sistemine duyulan güveni derinden zedelemektedir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, üniversite sayısındaki artışı eleştirerek, "Yükseköğretimdeki bu nicelik büyümesine uygun bir nitelikte akademik kadro büyümesi olmadı. Üniversite binaları, fakülteler ve kampüsler yapıldı ama bilimsel, nitelikli eğitim inşa edilmedi. Yapılanlar çoğunlukla tabela üniversitesi olarak kaldı, üniversite öğrenci sayısı arttı ancak bu öğrenciler mezun olduğunda ellerinde işe yaramayan bir diplomayla kaldılar. Türkiye'de üniversiteler vasıflı, işsiz yetiştirir oldu." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, üniversitelerde, liyakat ve bilimsel niteliğin en başta rektör atamalarıyla ortadan kaldırıldığını savundu. Taşkın, "Siyasal sadakat, liyakatin önüne konuluyor hem de üniversite gibi bir kurumda. Son 9 yılda tespit edebildiğimiz kadarıyla 20'den fazla eski AK Parti milletvekili veya seçilememiş milletvekili aday adayı rektör olarak atandı, yani iktidarın üniversiteye bakışı bu." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, akademik kadro ilanlarında en iyi, uygulanabilir, en açık ve şeffaf sistemin AK Parti döneminde geliştirildiğini söyledi.

Öğretim elemanı ve öğretim üyesi sayılarında AK Parti iktidarları sırasında büyük bir gelişme yaşandığının görüleceğini ifade eden Elmas, şöyle konuştu:

"2010 yılında üniversitelerimizde sadece 10 patent başvurusu bulunurken bugün 1600 patent başvurusuyla farklı bir yere geldiğimizi görmekteyiz. O yüzden, üniversitelerimizi karalamak yerine, eksikleri olabilir fakat şu anda dünyadaki gelişmeleri, dünyadaki savunma sanayisiyle alakalı ilerlemeleri ve Türkiye'mizin uluslararası başarılarını sağlayan bütün bir nesil bu üniversitelerden mezun olan nesildir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.