TBMM\'de stajyer istismarı iddiaları büyüyor: Yeni şikayetler de ortaya çıktı

11.12.2025 23:29
TBMM Genel Sekreterliği, bir stajyer öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığını ve soruşturma kapsamında 2 stajyerin daha benzer şikayetlerde bulunduğunu açıkladı. İlgili personeller hakkında çeşitli disiplin cezaları önerildi.

TBMM'deki stajyer istismarı iddiaları büyüyor. Daha önce bir stajyerin ailesinin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 2 stajyerin daha benzer şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. İlgili personellere çeşitli disiplin cezaları önerildi.

2 STAJYERİN DAHA BENZER ŞİKAYETLERİ OLMUŞ

TBMM Genel Sekreterliği, 20 Kasım'da bir stajyerin ailesinin şikayeti üzerine başlatılan ve 10 Aralık'ta kamuoyuna açıklanan idari soruşturmanın tamamlandığını, yapılan soruşturmada 2 stajyerin daha benzer şikayetlerinin tespit edildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI İLE YAKINLIK KURMAYA ÇALIŞILMIŞ

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Kurumumuzda 2024-2025 eğitim döneminde görev alan bir stajyerin ailesinin şikayeti üzerine 20 Kasım 2025 tarihinde Genel Sekreterliğimizce başlatılan ve 10 Aralık 2025 tarihinde basın açıklaması ile detayları kamuoyuyla da paylaşılan idari soruşturma tamamlanmıştır.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Yapılan soruşturmada, şikayete konu olay derinleştirilmiş ve 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğu görülmüştür. Sosyal ağlar üzerinden mesajları yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen personel haklarında; 4/A statüsünde aşçı olarak çalışan 1 personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca 'Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' fiili kapsamında 'Devlet Memuriyetinden Çıkarma', 4/D sürekli işçi statüsünde 2 aşçı personel hakkında Toplu İş Sözleşmesine göre 'cinsel tacizde bulunmak' fiili kapsamında iş akdinin sonlandırılması, cezalarının verilmesi teklifi getirilmiştir.

2 PERSONELE DİSİPLİN CEZASI

Yine haklarındaki iddialar bu aşamada doğrudan sübuta ermemekle beraber disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen; 4/D sürekli işçi statüsündeki 1 aşçı personel hakkında 'Kurum içinde kamu görevlisinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili kapsamında Toplu İş Sözleşmesine göre disiplin cezası verilmesi, 4/A statüsünde aşçıbaşı olarak çalışan bir personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca 'Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili kapsamında disiplin cezası verilmesi, teklifleri getirilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak düzenlenen disiplin raporunun bir örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılmıştır. Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi/belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir. Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonrada bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğinin bilinmesini isteriz" denildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

