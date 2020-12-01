TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Hayata geçirdiğimiz, bağımsız ve onurlu politikalarla içeride ve dışarıda uğradığımız saldırıları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer boşa çıkarıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, koronavirüs salgınında vaka sayılarının hala yüksek oranda seyrettiğini, bunun üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yeni tedbirlerin açıklandığını söyledi.

İYİ Parti'nin 14 gün kesintisiz sokağa çıkma kısıntısı yönündeki teklifinin yine çıkmadığını ifade eden Türkkan, şunları söyledi:

"Maalesef yine yetersiz kararlar alındı. Umarız bu konudaki eleştirilerimizde haklı çıkmayız. Alınan önlemlerin, vatandaşın derdini bilmemenin bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu meselelere daha ciddi yaklaşmak lazım. Bir diğer önemli konu ise aşı meselesi. Özellikle Avrupa ülkeleri nüfusuyla orantılı aşı siparişi verirken, hükümetimiz 83 milyonluk ülkemiz için ilk aşamada 10 milyon aşının geleceğini açıklamış. Aşının iki doz halinde yaptırılması gerektiğini dikkate aldığımızda 170 milyon doz aşıya ihtiyacımızın olduğu aşikar. Ne yazık ki hükümet aşıyı almakta geç ve yetersiz kalmıştır."

"Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin haklarını ihlal etmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 28 Kasım 2020 de İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin evine ırkçı saldırıların düzenlendiğini, bu saldırının Ahmet Mete'nin şahsında tüm Batı Trakya Türklerini hedef aldığını söyledi.

Yunanistan'ın bu saldırılar karşısında "3 maymunu" oynadığını belirten Akçay, "Yunanistan, 12 Mayıs 2020'de Gümülcine'de düzenlenen aynı mahiyetteki saldırılarda da benzer tutum sergilemiştir. Batı Trakya'da 150 bin Türk yaşamaktadır. Yunanistan, Lozan Anlaşması'nın ilgili maddelerin gereklerini yerine getirmemekte, Batı Trakya Türklerinin haklarını ihlal etmektedir. Yunanistan bu ihlallerinden dolayı AİHM tarafından defalarca tazminata mahkum edilmiştir. Unutulmasın ki Türkiye amasız, fakatsız Batı Trakya Türklerinin haklı davalarının yanandadır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in matematik dalında nobel ödülü alacak şekilde bir performans sergilediğini söyledi.

İşsizlik ve enflasyon rakamlarının ardından en son büyüme rakamlarının açıklandığını, bunun doğruyu yansıtmadığını öne süren Oluç, "Birtakım büyüme rakamlarından bahsedecek olursak Türk lirasına güven duyulmadığı için vatandaşın bankalardaki döviz mevduatı artmaya deva ediyor. Bir başka büyüme rakamı ise İstanbul Adalet Sarayı'ndaki icra, iflas dosyaları. Dosyalar o kadar artmış ki Şişli'de bir bina kiralanmış. Pandemi sürecinde icra, iflas dosyalarının sayısı 26 milyon 154 bine ulaşmış. Bir başka büyüme ise dış ticaret açığı. Bu oran da yüzde 34,4 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

"CHP grubunda öyle kapının önüne konulacak hiç kimse yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türk kadınının siyasi hakları kazanışının yıl dönümünde tüm kadınları saygıyla selamladığını söyledi.

Özel, kadınların bu hakları, dünyanın çağdaş ülkelerinden yıllar önce edinmelerine katkı sağlayan, kurucu genel başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle rahmetle andıklarını dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programındaki sözlerinin liderler boyutunda tartışıldığını belirten Özel, Başarır'ın sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

Başarır'ın "Ordu Katar'a satılmış" ifadelerine karşılık "Ordu'ya satılmış mı diyorsunuz" sorusuna "Orduya der miyim, tank palet fabrikasını söylüyorum; o ordu değil mi" karşılığını verdiğini anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"Tank, palet sizin yumuşak karnınız. Seçmenin toplamda yüzde 69'a yakını 'tank, paletin Katar'a satışı yanlıştır.' diyor. Bir trol aklı sizi bir yalanın peşine taktı, bir çarpıtmanın peşine taktı. Duyan duymayan herkes rahatsız olduğu tank paletin Katar'a satışından bir daha rahatsız oldu. Bundan AK Parti'ye de bir fayda yok. Trol aklının peşine takılma talimatını kim veriyorsa o Türkiye'ye de fayda getirmiyor, silahlı kuvvetlere de getirmiyor, size de getirmiyor, kimseye getirmiyor. Bunun böyle bilinmesi lazım. CHP grubunda öyle kapının önüne konulacak hiç kimse de yok."

"Ordu, hepimizin namusu, hepimizin güvenliği içindir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Türkiye'nin, merkezinde yer aldığı geniş coğrafyada tarihi bir duruş sergilediğini söyledi.

Hem ülkenin güvenliğini hem de dost ve kardeş halklara destek olmak için imkanların sonuna kadar seferber edildiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz, bağımsız ve onurlu politikalarla içeride ve dışarıda uğradığımız saldırıları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer boşa çıkarıyoruz. Bu konuda milletimizin gözbebeği olan şanlı ordumuz, milli menfaatlerimizin sonuna kadar temini yönünde bir başarı sergiliyor.

CHP Mersin milletvekilinin ortaya koyduğu yaklaşım, ordumuza yapılan hakaret ve bu hakareti tavzih etmeye çalışırken ordumuza ait fabrikanın satıldığı yalanını net bir şekilde ortaya koyması, bireysel tutumunun CHP yönetimi tarafından da desteklenmesi asla kabul edilemez. Milli birlik ve beraberliğimizin tecessüm ettiği kurumlara hepimizin özenli bir dil kullanması zorunludur. Bu milletvekilinin hem ordumuzdan hem milletimizden özür dilemesi gerekir. Bu net bir durumdur, milletimizin de beklentisi budur."

Akbaşoğlu, tank, palet fabrikası ile ilgili geçen seneki zabıtlara bakıldığında satışın yalan olduğu gerçeğini haykırdıklarını ortaya koyduklarını aktardı.

Bu yalanın temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp ortaya getirilerek orduya hakaret edilmesi hususunu milletin takdirlerine bıraktıklarını ifade eden Akbaşoğlu, "Ordu, hepimizin namusu, hepimizin güvenliği içindir. Bu konuda gerekli hassasiyeti hep beraber göstermeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan yeniden Kamu Başdenetçisi seçilen Şeref Malkoç, Genel Kurul'da yemin ederek görevine başladı.