TBMM'ye 10 Vekilden 14 Dokunulmazlık Dosyası

19.01.2026 14:27
TBMM, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 10 vekile ait 14 dosyayı sunuldu.

(TBMM) - TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki."

Karma Komisyona, Özgür Özel'e ait 4, Lütfü Türkkan'a ait 2 ayrı dokunulmazlık dosyası sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

15:39
