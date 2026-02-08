TCG Anadolu, 'Steadfast Dart-26 Tatbikatı' kapsamında görevli kara unsurları Emden/ Almanya Limanı'na ulaştırdı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı" ifadeleri kullanıldı.
TCG Anadolu Almanya'ya Ulaştı
