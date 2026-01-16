TCMB: Özel Sektör Kredi Borcu 213,3 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TCMB: Özel Sektör Kredi Borcu 213,3 Milyar Dolar

TCMB: Özel Sektör Kredi Borcu 213,3 Milyar Dolar
16.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım ayında özel sektörün yurt dışından kredi borcu 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Kasım 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde; bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar dolar artarak 204,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) 0,2 milyar dolar artarak 9,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 1,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,3 milyar dolar artış gösterdi. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar dolar artış gösterdi.

BORCUN YÜZDE 57,8'İ DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonu incelendiğinde; toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 204,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,8'inin dolar, yüzde 31,6'sının avro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 7,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 22'sinin dolar, yüzde 20,1'inin avro, yüzde 54,7'sinin Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde; toplam borç tutarının 65,2 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 40,9 milyar doları bankalara, 18,6 milyar dolar finansal olmayan kuruluşlara, 5,8 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB: Özel Sektör Kredi Borcu 213,3 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: TCMB: Özel Sektör Kredi Borcu 213,3 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.