Ekonomi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti

02.12.2025 00:29
Merkez Bankası, makroihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, bankalar ile finansman şirketlerinin yurt dışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış tutarına yıl sonuna kadar uygulanan yüzde sıfır zorunlu karşılık uygulaması süresi uzatılmayacak. Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

SÜRE UZATILMAYACAK

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansman şirketlerinin yurt dışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış tutarına yıl sonuna kadar uygulanan yüzde sıfır zorunlu karşılık uygulaması süresi uzatılmayacak.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Aynı kapsamda yabancı para zorunlu karşılık oranları da yeniden belirlendi. Buna göre döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülürken, daha uzun vadeli hesaplarda oran yüzde 26 olarak güncellendi.

Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranı yüzde 28'den yüzde 30'a yükseltildi. Daha uzun vadeli hesaplarda ise oran yüzde 26 olarak belirlendi. Diğer yabancı para yükümlülüklerinde 1 yıla kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 21 olarak korunurken, daha uzun vadelerde belirgin düşüşler yapıldı.

16 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre 2 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde oran yüzde 16'dan yüzde 10'a, 3 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 11'den yüzde 8'e, 5 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 7'den yüzde 3'e indirildi. 5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Yeni oranlar üzerinden tesis yükümlülüğü 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Kaynak: DHA

